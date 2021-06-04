Путин рассказал об угрозе российским городам в Арктике

«Как и другие страны мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. [ ] У нас целые города в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России. Конечно, мы этим озабочены», — сказал глава государства.
«Подчеркну: нет отдельного российского, европейского, азиатского или американского климата — у всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений», — отметил Путин.