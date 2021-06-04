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Путин рассказал об угрозе российским городам в Арктике из-за потепления климата

Lenta.ru
1 час назад
Разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении глобальных проблем из-за потепления климата — это чушь, миф и откровенное передергивание. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которой ведет в своем YouTube-канале РБК.
Путин рассказал об угрозе российским городам в Арктике
Фото: ТАССТАСС
«Как и другие страны мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. [ ] У нас целые города в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России. Конечно, мы этим озабочены», — сказал глава государства.
Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает реализацию рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.
«Подчеркну: нет отдельного российского, европейского, азиатского или американского климата — у всех наших стран общая ответственность за современный мир, за жизнь будущих поколений», — отметил Путин.
Российский лидер призвал убрать в сторону политические и прочие разногласия, а также «не превращать переход к углеродной нейтральности в инструмент нечестной конкурентной борьбы».
В 2019 году сообщалось, что, согласно данным правительства, российская экономика ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.
Общество,Владимир Путин,ООН,Россия,
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