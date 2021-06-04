В России заработает вакцинация от COVID для иностранцев

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире высокий запрос на российскую вакцину от коронавируса, сообщает ТАСС.

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Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранных граждан - «с учётом требований по безопасности и санитарному контролю».

Кроме того, российский лидер обратил внимание на вакцинацию от COVID-19 приезжающих в страну трудовых мигрантов и поручил правительству, региональным властям и бизнесу отработать данный вопрос.