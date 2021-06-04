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В России хотят организовать платную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев

Национальная Служба Новостейиещё 6
1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире высокий запрос на российскую вакцину от коронавируса, сообщает ТАСС.
В России заработает вакцинация от COVID для иностранцев
Фото: ТАССТАСС
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранных граждан - «с учётом требований по безопасности и санитарному контролю».
Кроме того, российский лидер обратил внимание на вакцинацию от COVID-19 приезжающих в страну трудовых мигрантов и поручил правительству, региональным властям и бизнесу отработать данный вопрос.
Ранее Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» признана самым безопасным препаратом, сообщает RT. По его словам, не зафиксировано ни одного летального исхода от применения данного препарата.
Общество,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Россия,
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