Топ-5 смертельных опасностей на отдыхе

Портал «Свободная пресса» составил список самых распространенных и смертельно опасных угроз на отдыхе. Начинается рейтинг с пятого места и укусов гадюки.

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МЧС рассказали, что змея сразу же атакует, если на нее случайно наступить или схватить руками. Любые резкие движения она воспринимает как угрозу. В случае встречи со змеей следует медленно и плавно отойти назад, дав ей возможность скрыться. В случае укуса змеи необходимо сразу же обратиться за медпомощью, не прижигая место и укуса и не разрезая его.

Четвертое место - парки аттракционов. «Свободная пресса» напомнила о нескольких происшествиях. Мать вместе с ребенком отправилась на картинг-аттракцион, их карт врезался в другой, удар оказался настолько сильным, что ребенок погиб. При этом правила запрещают нахождение на аттракционе людей ростом меньше 150 сантиметров. Нередко гости аттракционов застревают на них вверх тормашками, такие развлечения противопоказаны людям с заболеваниями сердца, позвоночника и нервной системы.

На третьей строчке оказались аквапарки. Однажды в одном из российских аквапарков пропал 13-летний ребенок. Его тело нашли через три недели, выяснилось, что его засосало в коллектор забора воды одного из аттракционов. В 2019 году погибла девочка, руку которой затянуло в трубу для циркуляции воды в бассейне турецкого отеля. В одном из аквапарков Нью-Джерси в бассейне с искусственной волной периодически гибнут люди.

Второе место - отравления. У отдыхающих нередко начинаются проблемы из-за несвежей колбасы, молочных продуктов и даже воды. Главные меры профилактики - не есть в жару салаты со сметаной и майонезом, молочку и мясо хранить только в холодильнике, не есть дикорастущие фрукты и ягоды.

Первое место рейтинга досталось инцидентам на пляже. На пляже можно получить солнечный удар (пострадавшего необходимо отнести в тень, накрыть мокрым полотенцем, положить на голову холодный компресс и вызвать врачей). Другая проблема - порезы стеклом (поэтому купаться стоит в специальных резиновых тапочках). Небезопасно бывает и катание на «таблетках», «бананах», катамаранах и гидроциклах, которые могут перевернуться.

Об угрозе прогулок в жару предупреждали в Роспотребнадзоре . При этом, по словам медиков, опасаться теплового удара из-за ношения маски не стоит - существенно нарушить теплообмен она не может.