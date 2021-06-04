Число учетных записей на портале госуслуг достигло 135 млн

Количество учетных записей на портале Госуслуги в конце мая достигло 135 млн, за полгода их число увеличилось на 10 млн. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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"Порталом госуслуг пользуется практически все население нашей страны. На конец мая было зарегистрировано 135 млн учетных записей, и за последние полгода прирост составил почти 10 млн человек", - сказал Чернышенко.

Из 135 млн учетных записей 78,5 млн имеют статус подтвержденных, 18 млн - проверенных, то есть пользователи ввели и прошли проверку по паспортным данным и СНИЛС, уточнил он. За 2020 год количество обращений через портал составило более 1,5 млрд, было оказано более 230 млн госуслуг, что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил вице-премьер.

"Самыми популярными услугами стали запись на прием к врачу, по которой было получено 87 млн заявлений, и выписка о состоянии индивидуального лицевого счета - 29 млн заявлений", - отметил Чернышенко.

Популярной оказалась услуга единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, по которой в 2020 году было получено 15 млн заявлений. По записи в детский сад зарегистрировано 11 млн заявлений, а по услуге регистрации транспортных средств было получено 9 млн заявлений, сообщил вице-премьер. Кроме того, было проведено почти 85 млн платежей, отметил он.

"В среднем в день на портал и в мобильное приложение заходит более 5 млн уникальных посетителей, ежедневно оказывается около 550 тыс. электронных госуслуг. Многие услуги оказываются проактивно: человек не должен никак инициировать услугу. Если она ему положена, она будет оказана автоматически", - сказал Чернышенко.