Пока вы спали: Тихановская собирает народное ополчение

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Тихановская поддержала план «Перамога»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в Instagram о своей поддержке плана «Перамога» («Победа». – Прим.ред.), призванного «восстановить законность в стране и вернуть власть народу».

Суть плана - формирование тайного народного ополчения при помощи регистрации через чат-бот и скоординированные действия в определенный момент. «План «Перамога» – это сценарий, разработанный для каждого зарегистрировавшегося беларуса с конкретным набором действий», - пояснила Тихановская, отметив, что участие может принять любой житель страны.

Президент Украины внес Верховную Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Если закон будет принят, то для олигархов будет введен ряд запретов на участие в политической деятельности страны.

Так, олигархов внесут в специальный реестр, они не смогут делать взносы в бюджеты политических партий, иметь значительное влияние на средства массовой информации, принимать участие в приватизации крупных объектов госсобственности.

Решение о том, кто является олигархом, а кто не является, согласно законопроекту, будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, а утверждать президент. При этом госслужащие через сайт СНБО должны будут подавать декларации о контактах с олигархами или их представителями.

Аналитики предупредили о росте зависимости Белоруссии от России

Возможное введение Евросоюзом масштабных санкций против Белоруссии, первый пакет которых должен быть одобрен уже 4 июня, усилит зависимость страны от России. Об этом со ссылкой на аналитиков S&P пишет «Независимая газета».

После инцидента с принудительной посадкой лайнера компании Ryanair в Минске Евросоюз планирует ввести санкции в отношении белорусских авиакомпаний, также обсуждаются меры против важных для Белоруссии секторов экономики, в том числе нефтепереработки и госфинансов. В S&P прогнозируют, что санкционное давление может привести к усилению изоляции Беларуси и росту влияния на нее со стороны России.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что ведется подготовка законопроекта, который даст право на условно-досрочное освобождение осужденным, согласившимся на принудительные работы. Такое заявление было сделано на фоне развернувшейся дискуссии об использовании труда заключенных на крупных стройках, пишет «Коммерсант».

https://www.kommersant.ru/doc/4839837?from=main_3

Издание напомнило, что поводом для инициативы стал дефицит кадров, связанный отъездом на родину из-за пандемии COVID-19 трудовых мигрантов. При этом сами граждане, находящиеся в местах лишения свободы, выступают против перевода их в исправительные центры, так как после этого теряют право на УДО.

Рейтинговые агентства улучшили прогноз по прибыли банковского сектора в 2021 году, по их данным, она может достичь 1,6–1,7 трлн рублей. Сами кредитные организации также ожидают роста прибыли по итогам года, пишут «Известия».