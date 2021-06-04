Пока вы спали: Тихановская собирает народное ополчение

Тихановская поддержала план «Перамога»
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила
в Instagram о своей поддержке плана «Перамога» («Победа». – Прим.ред.), призванного «восстановить законность в стране и вернуть власть народу».
Суть плана - формирование тайного народного ополчения при помощи регистрации через чат-бот и скоординированные действия в определенный момент. «План «Перамога» – это сценарий, разработанный для каждого зарегистрировавшегося беларуса с конкретным набором действий», - пояснила Тихановская, отметив, что участие может принять любой житель страны.
Президент Украины внес
в Верховную Раду
законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Если закон будет принят, то для олигархов будет введен ряд запретов на участие в политической деятельности страны.
Так, олигархов внесут в специальный реестр, они не смогут делать взносы в бюджеты политических партий, иметь значительное влияние на средства массовой информации, принимать участие в приватизации крупных объектов госсобственности.
Решение о том, кто является олигархом, а кто не является, согласно законопроекту, будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, а утверждать президент. При этом госслужащие через сайт СНБО должны будут подавать декларации о контактах с олигархами или их представителями.
Аналитики предупредили о росте зависимости Белоруссии от России
Возможное введение Евросоюзом
масштабных санкций против Белоруссии, первый пакет которых должен быть одобрен уже 4 июня, усилит зависимость страны от России. Об этом со ссылкой на аналитиков S&P пишет
«Независимая газета».
После инцидента с принудительной посадкой лайнера компании Ryanair в Минске Евросоюз планирует ввести санкции в отношении белорусских авиакомпаний, также обсуждаются меры против важных для Белоруссии секторов экономики, в том числе нефтепереработки и госфинансов. В S&P прогнозируют, что санкционное давление может привести к усилению изоляции Беларуси и росту влияния на нее со стороны России.
Глава Минюста Константин Чуйченко
заявил, что ведется подготовка законопроекта, который даст право на условно-досрочное освобождение осужденным, согласившимся на принудительные работы. Такое заявление было сделано на фоне развернувшейся дискуссии об использовании труда заключенных на крупных стройках, пишет «Коммерсант».
https://www.kommersant.ru/doc/4839837?from=main_3
Издание напомнило, что поводом для инициативы стал дефицит кадров, связанный отъездом на родину из-за пандемии COVID-19 трудовых мигрантов. При этом сами граждане, находящиеся в местах лишения свободы, выступают против перевода их в исправительные центры, так как после этого теряют право на УДО.
Рейтинговые агентства улучшили прогноз по прибыли банковского сектора в 2021 году, по их данным, она может достичь 1,6–1,7 трлн рублей. Сами кредитные организации также ожидают роста прибыли по итогам года, пишут
«Известия».
При этом эксперты отмечают, что на прибыль банков значительное влияние окажут доходы от операций с иностранной валютой и ценными бумагами, колебания процентных ставок, темпы роста займов и качество кредитного портфеля.