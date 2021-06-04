Комар-тигр и клещи: Что грозит туристам на Черноморском побережье

Перед поездкой на юг необходимо позаботиться о защите от различных насекомых. Некоторые из них являются очень опасными. Об этом в интервью
радио Sputnik заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора
Светлана Рославцева.
Так, по ее словам, на черноморское побережье можно столкнуться с комарами и москитами.
Эксперт обратила внимание на появление на юге экзотических тигровых комаров, которые переносят опасные заболевания. Рославцева отметила, что они имеют особый окрас - черно-белые полоски на лапках и на теле.
«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», – сообщила эксперт.
По ее словам, комары различных видов могут переносить глистов. Она также предупредила о распространении дирофиляриоза, когда от животных через укус комара в организм человека попадают личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов. Об этом необходимо помнить, путешествуя по Крыму, заявила Рославцева.
Как заявила специалист Роспотребнадзора, в Крыму также очень много москитов.
Она рекомендует защищаться от насекомых электрофумигаторами для помещений. Также эксперт посоветовала отдыхающим требовать наличия сеток в окнах и дверях.
Отпугивать и уничтожать комаров можно с помощью инсектицидных и репеллентных средств от летающих насекомых в аэрозольных баллонах, подсказала Рославцева. Репелленты также необходимы для защиты от энцефалитных клещей в горах и лесах.
Эксперты предупреждали, что в теплых, курортных регионах России ходит особая клещевая инфекция — крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ).