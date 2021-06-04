По словам министра, россиян ожидают также и длинные майские праздники. И на первые числа, и на 9 мая выпадают по четыре выходных дня, подчеркнул Котяков. Так, граждане смогут немного отвлечься от рабочих дней, отметил он.
Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится до 5 июня в очном формате. Мероприятие организовано Фондом Росконгресс. Главная тема Форума: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия будут также проходить форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».