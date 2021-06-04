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31 декабря станет выходным: Россиянам продлят новогодние каникулы

Лера Букина
43 минуты назад
Следующие новогодние каникулы продлятся десять дней - с 31 декабря по 9 января 2022 года. Об этом ТАСС заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», - сообщил он.
По словам министра, россиян ожидают также и длинные майские праздники. И на первые числа, и на 9 мая выпадают по четыре выходных дня, подчеркнул Котяков. Так, граждане смогут немного отвлечься от рабочих дней, отметил он.
Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится до 5 июня в очном формате. Мероприятие организовано Фондом Росконгресс. Главная тема Форума: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия будут также проходить форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».
В июне россиян ждут три выходных дня подряд. Как заявил адвокат Владимир Постанюк, 12 июня - общероссийский праздник. В этот день отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. Он выпадает на субботу, в этой связи для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника.
Общество,Видео,Владимир Постанюк,Антон Котяков,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,
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