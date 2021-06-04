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Бросившийся в защиту травы мужчина попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Общественный деятель из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный бросился под газонокосилку с целью остановить покос травы рядом с его домом.
Видео публикует telegram-канал “Нижний 1”
На кадрах можно увидеть, как активист бурно выражает свой протест во время покоса травы дворником. Мужчина обвиняет рабочих в уничтожении природы и нарушении закона. Чтобы защитить растительность у дома Алексей пошёл на крайние меры - бросился под газонокосилку и прокричал дворнику “Уходите”.
Коммунальщики спорить с общественным деятелем не стали и спокойно ушли.
Правда один из них усомнился во вменяемости активиста. “Вас в психушку закрыть надо” - высказался дворник.
Общество,Происшествия,Видео,
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