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Длинные новогодние каникулы пообещал Минтруд россиянам

News.ruиещё 8
29 минут назад
Предстоящие новогодние праздники будут длинными и продлятся десять дней с 31 декабря по 9 января 2022 года. Последний день года тоже будет выходным, так как выпадает на субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.
Россиянам продлят новогодние каникулы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе, — пояснил Котяков изданию.
Майские праздники в следующем году тоже будут длинными. И на первые числа, и на 9 мая выпадают по четыре выходных дня, отметил министр.
По мнению Котякова, предстоящие праздники позволят россиянам «немножко отвлечься» от повседневных будней.
В этом году россияне оценили влияние длинных майских праздников на свой заработок. Согласно опросу, проведённому онлайн-платформой Webbankir, каждый третий респондент опасался снижения своих доходов.
Общество,Антон Котяков,Минздрав РФ,Минтруд,ИТАР-ТАСС,
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