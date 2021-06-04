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Опубликовано видео севшего в Екатеринбурге английского лётчика

Александр Кузьмин
1 час назад
Молодой пилот одномоторного самолёта из Англии едва дотянул до Екатеринбурга. Топливный бак почти опустел. Видео публикует телеканал “МИР 24”.
Лётчика зовут Тревис Ладлоу. Он в свои 18 лет собирается совершить кругосветное путешествие, не смотря на то, что окончил лётную школу всего несколько недель назад. Он вылетел из Англии 29 мая, в Европе в маршруте лётчика оказались Голландия и Польша, в России - Псков и Москва. Екатеринбург был в планах, но молодой пилот не рассчитал количество топлива, необходимым для перетёла.
Известно, что Трэвис Ладлоу планирует преодолеть более 40 тысяч километров за полтора месяца. Ему предстоит совершить около 60 остановок в различных городах мира. Если путешествие Трэвиса пойдет по задуманному графику, то у пилота есть все шансы попасть в Книгу Гиннесса.
Общество,Видео,Соединенное Королевство,Екатеринбург,
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