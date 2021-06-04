Лётчика зовут Тревис Ладлоу. Он в свои 18 лет собирается совершить кругосветное путешествие, не смотря на то, что окончил лётную школу всего несколько недель назад. Он вылетел из Англии 29 мая, в Европе в маршруте лётчика оказались Голландия и Польша, в России - Псков и Москва. Екатеринбург был в планах, но молодой пилот не рассчитал количество топлива, необходимым для перетёла.