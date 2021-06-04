Гонявший на жёлтом Porsche по Невскому проспекту извинился на видео

Петербургским лихачём оказался 25-летний парень по имени Валид. Видео с его извинениями перед жителями и гостями города публикует Life.ru.

Инцидент произошёл 1 июня. Водитель за рулём арендованного Porsche жёлтого цвета лихачил на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Позже появилась информация о том, что пассажиром “Невского гонщика” был известный автоблогер, Дмитрий Рудиков. На своём ютуб канале он делает обзоры премиальных авто.