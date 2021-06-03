На вокзалах могут появиться точки общества "Знания"

Пункты общества "Знания" могут быть созданы на российских железнодорожных вокзалах. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Хорошо бы на каждом вокзале открыть какую-то точку общества "Знание", где, если я ожидаю поезд, у меня была бы возможность сесть за экран компьютера и посмотреть любую из лекций, которые собираются в уникальную библиотеку общества "Знание". Замечательная идея", - сказал Кириенко. В ходе ПМЭФ с подобным предложением выступила амбассадор конкурса "Твой ход" Мария Князева.

По словам Кириенко, вокзал - это место, где люди проводят много времени, кроме этого, по вокзалу зачастую составляют первое впечатление о городе.

Студенческий конкурс "Твой ход" стартовал в апреле текущего года. Участники состязания разрабатывают проекты по одному из 11 направлений, в том числе в сфере охраны окружающей среды, развития высоких технологий и внутреннего туризма. Победителями смогут стать 200 студентов, они получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 сильнейших дополнительно получат гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза.