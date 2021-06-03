Кириенко рассказал о перезагрузке общества «Знание»

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал о масштабной перезагрузке Российского общества «Знание» и том, как общество будет помогать российской молодежи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Кириенко выступил в интерактивной студии общества «Знание» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). По словам Кириенко, миссия обновленного «Знания» - создать фундамент для того, чтобы молодые люди могли самосовершенствоваться и быть счастливым.

«У молодежи огромный запрос на то, чтобы получить возможность прямого контакта с людьми, которые сегодня меняют мир. Она разрушает стереотипы представлений о себе как о поколении TikTok и готова к открытому диалогу на самые серьезные темы», - отметил Кириенко.

Масштабная перезагрузка общества «Знание», старейшей в России массовой просветительской организации, была запущена по инициативе президента Владимира Путина весной 2021 года.

По словам Кириенко, главная задача сейчас - сделать научные и профессиональные знания доступными каждому человеку в любом регионе страны. «Знание» должно стать проводником уникальной информации, которой обладают научное, экспертное и бизнес-сообщество. Донести эту информацию до широкой аудитории необходимо в современном цифровом формате, говорить о самых сложных материях ярко, живо и доходчиво.

Участие в ПМЭФ-2021 - второй шаг на пути преобразования «Знания». В конце мая на марафоне «Новое Знание» общество опробовало новые форматы просветительской работы — встречи и лекции, открытые уроки и мастер-классы, видеоэкскурсии, научные опыты, конкурсы и интерактивное общение зрителей с более чем 170 известными спикерами.

«Для молодых людей интересна возможность не просто послушать монолог значимого эксперта, а вступить с ним в диалог. Они хотят задавать вопросы и сами выбирают темы, которые им интересны», - подчеркнул Кириенко.

«Знание» учредило специальные призы для лекторов, выступления которых набрали более миллиона просмотров, - таких спикеров уже 18 человек, это представители сфер искусства, культуры, науки, государственного управления. Их планируют наградить на полях Петербургского международного экономического форума.

В ходе ПМЭФ формат открытого диалога профессионалов с молодежью также оказался очень востребован. По словам Кириенко, для экспертов, которых приглашают в студию общества «Знание», это тоже вызов: «если ты не можешь за 10-15 минут объяснить самую сложную тему детям, значит, ты сам чего-то недопонял».

Диалоги экспертов с молодыми людьми станут традицией для «Знания». Общество планирует регулярно проводить марафоны и фестивали во всех регионах страны, а в качестве лекторов привлечь около десяти тысяч профессионалов, нестандартно мыслящих людей, чья история успеха сможет мотивировать молодежь.