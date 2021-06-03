Цифровой проездной: Как изменятся авиаперелеты из-за  COVID-19

Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в России в 2021 году. Приложение будет предоставлять властям, аэропортам и авиакомпаниям данные о вакцинации, перенесенном COVID-19 или результатах тестирования туристов, а пассажирам — информацию о требованиях принимающей стороны при полете за границу. Об этом заявил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Он уточнил, что в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) планируют внедрить приложение в этом году.

ТАСС

«То есть в мире заработает в 2021 году, и после Россия сразу присоединится», — сказал чиновник.

Богданов уточнил, что несколько российских авиакомпаний уже тестируют программу. Так, первыми проверить систему смогут сотрудники «Аэрофлота» на рейсах из Москвы в Лондон с 15 июня, чуть позже тесты продолжатся на европейских и азиатских направлениях.

Кроме того, замминистра пояснил, что для запуска проездного в России необходимо внести изменения в федеральные авиационные правила.

Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в полноценном режиме в конце июня, заявил менеджер Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) Дэвид Ратнэм.

Пока приложение ограничено в использовании и тестируется на нескольких маршрутах, для входа в него пользователь должен получить код от авиакомпании, напомнил он.

"Мы не хотим, чтобы пассажиры пытались использовать это приложение на тех рейсах, где пока еще не проводятся испытания этого приложения, чтобы не было никакой путаницы. Цель заключается в том, что когда испытания приложения будут завершены, то мы этот код отменим - может быть, примерно через месяц", - сказал Ратнэм на конференции Digital Aviation & Travel компании ATO Events.

Он отметил, что в июне появится обновление приложения и не исключил, что в будущем в нем будут доступны функции для внутренних поездок, модули по вакцинации не только от коронавируса, но и других болезней, работа с ваучерами в случае отмены рейса и т.д.

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. При помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.

Минтранс РФ предлагает Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) интегрировать российское мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" на международных рейсах, заявил замглавы министерства Кирилл Богданов.

"Я думаю, что мир, наверное, еще не раз столкнется с подобными всплесками пандемии, тут очень важны цифровые решения IATA Travel Pass. Я знаю, что многие авиакомпании уже используют наше отечественное решение, разработанное в рамках ЕАЭС, это "Путешествую без COVID". Тут есть у нас представители IATA и я бы попросил,чтобы вы подумали над тем, чтобы интегрировать наше приложение, которое уже используется в ряде стран и пользоваться тем, что оно уже является легитимным для ряда стран членов СНГ", - сказал Богданов на конференции Digital Aviation & Travel компании ATO Events.

Приложение "Путешествую без COVID-19" создано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не заразившимся коронавирусом, перемещаться между государствами ЕАЭС в период пандемии.

В свою очередь, IATA тестирует приложение IATA Travel Pass, позволяющее путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну.

Введение цифрового проездного IATA Travel Pass, который разрабатывается Международной ассоциацией воздушного транспорта и в том числе будет учитывать информацию о здоровье пассажира, может помочь вернуть доверие клиентов к авиаперелетам в период пандемии, но внедрять его нужно не на всех маршрутах сразу, а постепенно. Более того, цифровой проездной должен стать временной мерой, его постоянное использование только отпугнет пассажиров, считают в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

ТАСС

"Travel Pass может стать одним из важных цифровых инструментов обеспечения биобезопасности на авиатранспорте, снижения ковидных рисков, - считает главный аналитик ассоциации Андрей Ионин. - Однако с учетом политизации вопросов вакцинации <...> на первом этапе сервис может иметь региональный, а не глобальный характер, вводиться поэтапно с заинтересованными в решении проблем странами и на ключевых туристических направлениях: в авиасообщении на территории ЕАЭС или между Россией и Турцией, Грецией, Египтом, ОАЭ и другими".

Член научно-технического совета ассоциации ЦТЛ и главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов также полагает, что введение цифрового проездного будет эффективно на более массовых направлениях не только в России, но и в мире.

"Travel Pass может сыграть позитивную роль для быстрого восстановления направлений, где до пандемии был традиционно устойчивый пассажиропоток, особенно в туристический сезон - Европа, Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур, Тайланд и другие", - считает он.

При этом, эксперт отмечает, что Travel Pass несет в себе значительный риск для индустрии, если будет сохранен в качестве постоянной меры даже после окончания пандемии. "Это необходимо изначально учитывать и ограничивать период использования приложения. Иначе конкурентная способность авиасообщения пострадает и будет ниже других видов транспорта, где такая мера не будет использоваться", - сказал Борисов ТАСС.

Помочь восстановлению рынка авиаперевозок

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов сообщил, что запуск цифрового проездного IATA может помочь восстановлению рынка авиаперевозок.

РИА Новости

"Использование нового цифрового приложения <...> позволит ускорить восстановление пассажиропотока на международных линиях, - считают в ЦТЛ. - В то же время очевидны и барьеры для внедрения этого цифрового сервиса, - их необходимо преодолеть в ходе начинающихся тестирований. Это использование и защита дополнительных персональных данных о пассажирах (о тестах и вакцинации, о перенесенном заболевании), а также обеспечение доверия к такой информации, что сложно сделать при отсутствии единых национальных баз подобных данных и международных стандартов".

Министр транспорта России Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы назвал сроки полного восстановления международного авиасообщения. Его слова приводит «Российская газета».

Савельев отметил, что внутренние авиаперевозки уже почти восстановились, а международные могут восстановиться в течение года после открытия регулярного авиасообщения.

Он также заявил, что сейчас пассажиропоток на международных рейсах составляет всего 14-15 процентов от уровня 2019 года. «Я думаю, эпидобстановка будет меняться, и восстановление может произойти очень быстро», — отметил он.