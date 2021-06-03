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Друг актера Погребинского назвал причину его смерти

Газета.Ruиещё 9
22 часа назад
Друг актера Андрея Погребинского Александр Жуков в беседе с "Пятым каналом" назвал причину смерти 45-летнего артиста. По словам Жукова, причиной стали проблемы с сердцем.
Родственники не пришли в морг за телом Погребинского
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
"К сожалению, это происходит у многих спортсменов зачастую, поскольку сердце увеличивается от больших нагрузок, и потом, от менее подвижного образа жизни, не справляется", - констатировал Жуков.
Жуков отметил, что дата и место прощания с актером и каскадером пока неизвестны, и никто из родственников еще не приходил в морг.
Он предположил, что о похоронах расскажет мать покойного. О смерти Андрея Погребинского стало известно 3 июня. Актер появился в таких телевизионных проектах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы" и других. Он также исполнил одну из главных ролей в сериале "Ментозавры". Всего в его фильмографии 52 работы. Ранее другой друг Андрея Погребинского рассказал о его последних днях.
Общество,Андрей Погребинский,Александр Жуков,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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