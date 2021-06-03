Родственники не пришли в морг за телом Погребинского

Жуков отметил, что дата и место прощания с актером и каскадером пока неизвестны, и никто из родственников еще не приходил в морг.

Он предположил, что о похоронах расскажет мать покойного. О смерти Андрея Погребинского стало известно 3 июня. Актер появился в таких телевизионных проектах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы" и других. Он также исполнил одну из главных ролей в сериале "Ментозавры". Всего в его фильмографии 52 работы. Ранее другой друг Андрея Погребинского рассказал о его последних днях.