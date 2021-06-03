«Бери или плати»: Новак уточнил принцип «бесплатной догазификации»

Вице-премьер Александр Новак опроверг информацию о том, что на совещании у него обсуждали проведение «бесплатной догазификации» по принципу «бери или плати».

РИА Новости

«Это неправильная информация, которая прозвучала в СМИ. У нас в соответствии с поручениями и посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура для подключения не за счет средств населения, а за счет газораспределительных организаций, то есть оператора газификации. Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости подключения в зависимости от того, будет потребляться газ или нет», — сказал Александр Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.

Когда президент говорил о бесплатном подключении населения к газу, его можно было понять двояко. Прорабатывая поправки, Госдума Минэнерго и все причастные внесли ряд ограничений. Да, граждан освобождают от трат на «последнюю милю», трубу будут проводить до границ участка, но уже на своей территории придется доводить газ за свой счет.

Потом появились сообщения со ссылкой на совещание в правительстве, что собственник будет обязан заключать договор и доводить газ до дома за 12 месяцев с момента подведения трубы к участку, иначе «возместит затраты». Размер компенсации еще определят. Уже одно такое решение может отпугнуть всех желающих от этой затеи.

Совфед 2 июня закон о «социальной газификации» одобрил, но Валентина Матвиенко внесла предложение: давайте доведем газ до фундамента жилых домов. А то делаем как-то все наполовину, люди будут недовольны, пояснила глава Совфеда. Но они уже недовольны, многие чувствуют себя обманутыми. По закону догазификация коснется всех, и СНТ в том числе. Но в случае СНТ трубу проведут только до границ товарищества, потому что участки — это коллективная частная собственность. Вот что рассказала Наталья, член СНТ Дружба, где около тысячи участков.

«Относительно недалеко от нас, насколько я знаю, проходит эта газовая труба. Но разводка по участкам, как мы понимаем, все равно должна производиться за наш счет, поскольку общие земли являются собственностью членства. С другой стороны, очень много домов, которые принадлежат уже пожилым членам СНТ, домики постепенно разрушаются либо вообще недостроены, и подводить к ним газ попросту опасно. Поэтому получается, что из тысячи участков газифицироваться, скорее всего, захочет максимум 20%. Этим 20% и придется выплачивать те деньги. По всей видимости, на этом этапе, скорее всего, этот процесс и зависнет».

Как уточнял глава Минэнерго Николай Шульгинов , подключать газ будут вне зависимости от размера жилья — нужно будет соблюсти только два условия: часовой расход не более семи кубов и удаленность от трубы не далее 200 метров. Ранее министерство подтвердило, что в самих СНТ газовую трубу проводить не будут. Разводку газа по территории жителям придется делать за свой счет — а он может достигать нескольких миллионов рублей. Подобные истории Business FM рассказывала ранее. Председатель СНТ Дор Григорий Климушин тоже считает, что, если все останется так, как есть, многие товарищества так и не получат газ. Предложение провести газ до фундамента поменяло бы ситуацию.

«Мы с надеждой ждем этот закон. С электричеством нас подвели, сельского тарифа нам не дают. Необходим газ. Я так понял, что доведут до границ СНТ. Если они будут поступать именно так, это очень дорого: СНТ придется делать топографию с указанием столбов, калиток — очень затратно. Далее — кто будет платить именно за оформление технического плана? Будет платить СНТ. Если, конечно, доведут до дома, тогда люди смогут осилить, доделать. Если доведут до границы, я думаю, что СНТ не смогут газифицироваться».

Есть в законе другие скользкие моменты. Вводится новое понятие «единого оператора газификации» — им будет «Газпром» . Но будут и небольшие региональные операторы. Они же будут решать, возможно ли на их территории доведение «последней газовой мили», потому что не везде еще проложена магистральная труба, как в районе Красноярска, где газификация будет через несколько лет, после строительства «Силы Сибири — 2».

На новую программу газификации потратят почти 2 трлн рублей до 2030 года, а источники финансирования пока найдены на 1,5 трлн. При этом в законе подчеркивается, что тарифы на газ повышать нельзя — они не будут расти выше инфляции. А значит, как считают эксперты, останется два пути: либо повышать тарифы для промышленности, либо делать дороже работы на участке.

Бесплатное подключение россиян к газу будет увязано с обязанностью начать его потребление в течение года. В противном случае им придется оплатить расходы на подключение. Такие подробности «Интерфаксу» раскрыл знакомый с ситуацией источник.

По его словам, вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать и внести до 20 июня проекты соответствующих постановлений. При этом в них должно быть предусмотрено условие, по которому россиянин, чей дом бесплатно подключили к газу и который в течение 12 месяцев с «даты заключения договора на технологическое присоединение к газораспределительным сетям не исполнил обязательство по строительству, реконструкции газовых сетей» на своем участке, должен будет возместить затраты на подводку газа до его дома. Предельный размер такой компенсации отдельно определит правительство.

Кроме того, Новак поручил закрепить в нормативной базе положение, обязывающее подавшего заявление на проведение газа россиянина предоставить в составе своей заявки «договоры на строительство, реконструкцию газовых сетей и на установку газоиспользующего оборудования внутри земельного участка» заявителя. Также ФАС должна проработать вопрос об увеличении предельного размера использования специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа с 70 до 100 процентов. Источник агентства пояснил, что это будет сделано для покрытия выпадающих доходов связанной с догазификацией газораспределительной организации.

Совет Федерации одобрил закон «Единой России» (ЕР) о бесплатном подключении россиян к газу. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ позволит реализовать мероприятия дорожной карты по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Единым оператором газификации станет «Газпром», но в тех населенных пунктах, где отсутствует компания, будет создан региональный оператор.

Ранее закон одобрила во втором и третьем чтениях Госдума. Поправки в закон «О газоснабжении в РФ», которые обеспечат выполнение поручения президента Владимира Путина , предложила партия «Единая Россия».

Согласно планам, организацией работ предстоит заняться единому оператору, при этом вся работа будет выстроена по принципу «одного окна». График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов должны подготовить региональные и местные отделения ЕР.

Полностью программу реализовать планируют к 2023 году, уточнял вице-премьер Александр Новак.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов.

"Нельзя забывать о насущных, повседневных заботах граждан. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа газу по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде, вот она, труба, но домохозяйство газа не имеет. Поручаю правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

"Я поддерживаю инициативу "Единой России", а именно - подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Нужно отработать все детали с "Газпромом" и другими компаниями, структуры которых работают в этой сфере", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что в этой сфере какие-либо сбои недопустимы и он возьмет выполнение этого поручения под личный контроль.

Путин также поручил правительству и регионам подготовить план по обеспечению доступа каждого региона страны к чистым источникам энергии. К практической реализации этих мер кабмин должен приступить уже в следующем году.

"Задача здесь, конечно, шире. Для каждого региона мы должны предложить свои решения по доступу к надежным и чистым источником энергии: это может быть электроэнергия из возобновляемых источников, экологическое применение угля, такое тоже возможно в современном мире, сетевой или сжиженный газ", - отметил глава государства.

"Поручаю руководителям регионов при координации правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году. Так, например, на Камчатке нам нужно предусмотреть создание локальной газопринимающей инфраструктуры, чтобы надежно и на долгосрочной основе обеспечить газом жителей и предприятия Камчатского края", - добавил Путин.

О газификации регионов

Программа газификация подразумевает ее завершение в два этапа: к 2024 и к 2030 году. Она прописывает формирование источников финансирования работ подключения домов и земельных участков к газу без привлечения средств граждан, упрощение ряда процедур, а также подключение и техническое обслуживание оборудования по системе "единого окна".