Пока вы спали: Госдолг России приблизился к 20 млрд рублей

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По данным Счетной палаты, государственный долг России вырос до 19,68 трлн рублей, или 17% прогнозируемого размера ВВП. Эксперты объясняют рост госдолга пандемией и необходимостью финансировать затраты для восстановления экономики, пишут «Известия».

Минфине отметили, что Россия по-прежнему остается в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки и госдолг в размере 20% от ВВП представляются безопасными. Так, госдолг Японии составляет 237,54% ВВП, Италии — 133,43%, США — 106,70%.

По подсчетам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), россиянину со средним душевым доходом придется на год дольше копить на условную квартиру, за которую была взята «вторичка» площадью 33 кв. метра. Об этом сообщают «Известия».

При этом в ряде регионов срок накопления не увеличился. Так, в Калужской области за 2020 год он снизился почти на год, а в Калмыкии — более чем на пять лет. Эксперты отмечают, что росту срока накоплений способствовало увеличение стоимости жилья в России, на которое повлияла льготная ипотека и решение части граждан вложить деньги в недвижимость.

Торговые сети благодарят акционеров

Продуктовые ритейлеры X5 Group и «Магнит» направят акционерам в целом около 100 млрд рублей. Рост дивидендов компании объяснили выросшей рентабельностью и снижением долговой нагрузки, сообщает «Коммерсант».

В свою очередь «Лента», несмотря на рост прибыли, решила не выплачивать дивиденды, а направить средства на развитие сети. «О’Кей» же получил по итогам 2020 года убыток в 1,4 млрд руб. против 747 млн руб. прибыли в 2019 году и сократил размер дивидендов на 50%.

Совбезу ООН напомнили о Евромайдане

Главным тезисом на встрече стало то, что в 2014 году на Украине «при явном иностранном вмешательстве произошел госпереворот». При этом французская сторона призвала Москву «вывести свои войска» с украинской территории и заявила о «неправильном использование времени» членов Совбеза.

Иностранных производителей обяжут указать координаты

Минэкономразвития подготовило документы, которые вводят цифровую систему идентификации иностранных предприятий, производящих товары, которые затем продают в России. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.