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Мужчина приготовил шашлыки с помощью Lamborghini Aventador и попал на видео

Александр Кузьмин
4 часа назад
Инцидент произошел в городе Чанша китайской провинции Хунань. Видео публикует местно телевидение.
Как видно на кадрах, снятых знакомыми хозяина Lamborghini Aventador, машина находилась на парковке. Мужчина присел на корточки перед выхлопной трубой, вероятно, попросив друга нажать на педаль газа – в результате V12 Aventador начал с громкими хлопками “выплевывать” пламя.
Однако спустя некоторое время из моторного отсека суперкара повалил густой дым. Неудавшийся шашлычник в панике поднимает крышку и убегает подальше от перегревшегося суперкара. Сообщается, что причиной возникновения дыма могла быть утечка охлаждающей жидкости.
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