Мужчина приготовил шашлыки с помощью Lamborghini Aventador и попал на видео

Как видно на кадрах, снятых знакомыми хозяина Lamborghini Aventador, машина находилась на парковке. Мужчина присел на корточки перед выхлопной трубой, вероятно, попросив друга нажать на педаль газа – в результате V12 Aventador начал с громкими хлопками “выплевывать” пламя.
Однако спустя некоторое время из моторного отсека суперкара повалил густой дым. Неудавшийся шашлычник в панике поднимает крышку и убегает подальше от перегревшегося суперкара. Сообщается, что причиной возникновения дыма могла быть утечка охлаждающей жидкости.