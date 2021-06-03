Мужчина приготовил шашлыки с помощью Lamborghini Aventador и попал на видео

Как видно на кадрах, снятых знакомыми хозяина Lamborghini Aventador, машина находилась на парковке. Мужчина присел на корточки перед выхлопной трубой, вероятно, попросив друга нажать на педаль газа – в результате V12 Aventador начал с громкими хлопками “выплевывать” пламя.