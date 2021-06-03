В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Глава Минздрава рассказал, когда можно будет снять маски

News.ruиещё 2
1 час назад
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, можно ли будет снять маски, если от коронавируса привьётся 60% населения. Об этом министр заявил в кулуарах ПМЭФ, сообщает ТАСС.
Минздрав рассказал о послаблении ограничений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений в этом случае.
Если вакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям, — ответил министр здравоохранения.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что приблизительный срок достижения коллективной вакцинации в России — это сентябрь текущего года. Но в случае роста темпов вакцинации срок может быть сдвинут и на более ранний период.
Как сообщалось ранее, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились свыше 18 млн человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Общество,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители