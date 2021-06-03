Минздрав рассказал о послаблении ограничений

Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений в этом случае.

Как сообщалось ранее, первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились свыше 18 млн человек, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).