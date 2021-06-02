Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик про Путина

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 31.05.2021», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Youtube ограничил доступ к записи передачи, в ходе которой обсуждалась подготовка ко встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair.
Действия Google, по мнению Роскомнадзора, «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры».
1 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать представительства в России. В первую очередь под действие закона должны подпасть такие крупные иностранные гиганты, как Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp и Telegram.
Для тех, кто откажется выполнять эти требования, депутаты разработали так называемые меры понуждения, которые «экономически будут стимулировать IT-гигантов к приземлению». В случае прохождения всех трех чтений закон может вступить в силу с 1 января 2022 года.