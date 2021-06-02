РФ поставит в Киргизию 80 тыс. доз вакцины "Спутник V"

По данным пресс-службы, на встрече Удовиченко выразил готовность России оказать всяческое содействие в восстановлении разрушенных инфраструктурных и социальных объектов в Баткенской области Киргизии, которые пострадали во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

По данным пресс-службы, министр и посол также обменялись мнениями по актуальным вопросам киргизско-российского сотрудничества, международной и региональной повестки дня, а также реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав Киргизии и России 24-25 мая 2021 года в Сочи.