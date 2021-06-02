«Я, как руководитель профильного ведомства, особенно переживаю за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию и физически внесли деньги. У нас общий объем обязательств перед гражданами примерно на 30 млрд рублей», — сказала глава Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило варианты замены туров в Турцию — в том числе выбор альтернативного направления, сообщается на сайте ведомства.

С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки РФ приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией . В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.

"В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству РФ о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замена направления на другие (альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска; перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора; иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон договора.

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что в ведомстве не исключают, что к июлю 2021 года у граждан России появится возможность посетить турецкие курорты. Об этом она рассказала в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала она.

Турция рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом заявил 31 мая министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу

«Россия сообщила нам, что решение по авиасообщению не было политическим, а было связано исключительно с коронавирусом», — приводит его слова телеканал TRT Haber.

Чавушоглу отметил, что прирост инфицированных в Турции снизился, и в связи с этим выразил надежду, что авиаперелёты будут возобновлены.

Эксперты предложили путешественникам три альтернативных направления для отдыха после продления ограничений на перелеты в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам члена президиума Альянса туристических агентств и гендиректора сети туркомпаний Алексана Мкртчяна, наиболее «адекватной» заменой может стать Египет, где отели схожих категорий равны по цене и качеству с турецкими. Единственным недостатком данного варианта предприниматель назвал длительный трансфер из Каира, который может достигнуть семи часов.

Также турфирмы предлагают перебронировать путевки в ОАЭ, Россию, Абхазию, Мексику, на Кубу и Мальдивы. Например, в Мексике развита схожая с Турцией система «все включено», а большинство гостиниц находятся в шаговой доступности от побережья.

Уточняется, что туристы могут изменить даты заезда без потери денежных средств вплоть до осени 2022 года.

В 2021 году россияне потратили на приобретение недвижимости в Турции почти 5 миллиардов рублей, следует из материалов, предоставленных «Ленте.ру» порталом Turk.Estate. Ежемесячно российские граждане покупают в стране сотни квартир, домов и прочих объектов.

По данным аналитиков, только в апреле россияне приобрели в Турции 402 объекта недвижимости, потратив на это 1,42 миллиарда рублей. В период с января по апрель 2021-го соотечественники купили в стране 1,34 тысячи квартир, домов и других объектов недвижимости. В совокупности на это было потрачено около 4,74 миллиарда рублей.

Всего в Турции за апрель 2021-го было реализовано 95,8 тысячи объектов недвижимости. Объем продаж снизился на 14 процентов по сравнению с мартом, но превысил показатели апреля 2020-го на 124 процента. Средняя стоимость квадратного метра в стране достигла отметки в 3,1 тысячи турецких лир (27,3 тысячи рублей). Средняя стоимость жилого объекта составила 404,7 тысячи турецких лир (3,5 миллиона рублей).