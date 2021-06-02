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Первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 18 млн россиян

Газета.Ru
1 час назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились 18 млн человек, сообщает ТАСС.
Более 18 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министр отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет более 96%.
В марте «Спутник V» обогнал по популярности Pfizer.
Ранее президент Владимир Путин призвал всех граждан сделать прививку от коронавируса. Глава государства напомнил, что сам вакцинировался. По его словам, коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Общество,Михаил Мурашко,Владимир Путин,Pfizer,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,Россия,
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