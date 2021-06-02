Путин повторно призвал всех граждан вакцинироваться

Как считает глава российского государства, вакцинация - "чрезвычайно важная вещь". "Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, - заметил он, обращаясь к участникам совещания. - Вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации".