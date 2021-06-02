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Путин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

ТАССиещё 9
31 минуту назад
Президент России Владимир Путин напомнил, что сам уже сделал прививку от коронавируса, и вновь призвал всех россиян принять участие в вакцинации.
Путин повторно призвал всех граждан вакцинироваться
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Как вы знаете, я сам вакцинировался. И всех граждан призываю это делать", - сказал он на совещании с правительством в среду.
Как считает глава российского государства, вакцинация - "чрезвычайно важная вещь". "Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, - заметил он, обращаясь к участникам совещания. - Вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации".
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины от коронавируса. Самым распространенным является препарат "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.
Общество,Владимир Путин,
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