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Национальная организация туризма Кореи проведет фестиваль туризма на Lenta.ru

Партнерский материал
1 час назад
На фестивале туризма Кореи: VR-туры, танцы и конкурсы
Национальная организация туризма Кореи проведет фестиваль туризма на Lenta.ru
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Уже более 30 лет Россия и Южная Корея развивают партнёрские отношения. В рамках мероприятий к Годам культурных обменов между Республикой Корея и Российской Федерацией пройдёт масштабный фестиваль туризма «K-Travel Fest 2021». Он состоится в онлайн-формате, но с небывалым размахом.
Фестиваль корейской культуры «K-Fest 2021» проводит Национальная организация туризма Кореи (НОТК) и Культурный центр Посольства Республики Корея в РФ при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея.
Совместно с одним из самых популярных СМИ Рунета Lenta.ru (входит в Rambler&Co) специально к масштабному торжеству запущен большой онлайн-фестиваль туризма «K-Travel Fest 2021», где можно больше узнать о стране и даже выиграть билеты в путешествие, а также другие ценные призы – https://k-travel2021.lenta.ru.
Ким Квангхи, директор московского представительства Национальной организации туризма Кореи:
«Мы рады пригласить вас на наш онлайн-фестиваль. К сожалению, из-за сложной ситуации с COVID-19 посетить Корею пока невозможно, поэтому мы подготовили для вас возможность оказаться там хотя бы виртуально. Участвуйте в конкурсах, выигрывайте призы, надеюсь, вы хорошо проведёте время вместе с нами».
Национальная организация туризма Кореи (НОТК) и Lenta.ru предлагают пользователям посетить страну по VR-туру – виртуально пройтись по дворцу Чхандоккун из сериала «Королевство», посетить родину кей-попа район Каннам (это то самое место, о котором написана песня Gangnam Style) и отдохнуть на живописном острове Чеджудо.
В разделе «Держи ритм» каждый из регионов представит свои культурные особенности через язык танцев. Также на сайте подробно и красочно описаны достопримечательности страны – например, храм Хэинса в горах Каясан, павильон Кванхаллу в Намвоне, храм Сучжонса в Намъянчжу. Названия ни о чём не говорят? Это ненадолго! Если какой-то из них понравился настолько сильно, что захотелось туда немедленно поехать, фестиваль «K-TravelFest 2021» даст отличную возможность познакомиться с ним поближе.
Проводником по сайту стала Хёен (@hhwang) – известная корейская блогерка, которая хорошо говорит на русском языке. Она расскажет много интересного и поможет выиграть главный приз – билеты в Корею на двоих. В соцсетях проекта и в Инстаграме Lenta.ru @etolentaru также будут проводиться розыгрыши призов – передовых корейских смартфонов и смарт-часов. А для знатоков культуры и истории Кореи будет проведен специальный «Экзамен о Корее», где также будут интересные призы. Подробности на https://k-travel2021.lenta.ru.
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