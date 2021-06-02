Национальная организация туризма Кореи проведет фестиваль туризма на Lenta.ru

Национальная организация туризма Кореи (НОТК) и Lenta.ru предлагают пользователям посетить страну по VR-туру – виртуально пройтись по дворцу Чхандоккун из сериала «Королевство», посетить родину кей-попа район Каннам (это то самое место, о котором написана песня Gangnam Style) и отдохнуть на живописном острове Чеджудо.

В разделе «Держи ритм» каждый из регионов представит свои культурные особенности через язык танцев. Также на сайте подробно и красочно описаны достопримечательности страны – например, храм Хэинса в горах Каясан, павильон Кванхаллу в Намвоне, храм Сучжонса в Намъянчжу. Названия ни о чём не говорят? Это ненадолго! Если какой-то из них понравился настолько сильно, что захотелось туда немедленно поехать, фестиваль «K-TravelFest 2021» даст отличную возможность познакомиться с ним поближе.