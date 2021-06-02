Национальная организация туризма Кореи проведет фестиваль туризма на Lenta.ru

Проводником по сайту стала Хёен (@hhwang
) – известная корейская блогерка, которая хорошо говорит на русском языке. Она расскажет много интересного и поможет выиграть главный приз – билеты в Корею на двоих. В соцсетях проекта и в Инстаграме Lenta.ru @etolentaru
также будут проводиться розыгрыши призов – передовых корейских смартфонов и смарт-часов. А для знатоков культуры и истории Кореи будет проведен специальный «Экзамен о Корее», где также будут интересные призы. Подробности на https://k-travel2021.lenta.ru
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