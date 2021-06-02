Когда это все закончится: Россия залезает в курортные долги

«Независимая газета» рассказала, что за карантин 2020 года в российских турфирмах скопились миллиарды рублей предоплаты за несостоявшийся отдых, а в 2021-м к ним прибавились 270 миллионов евро за отмененные поездки в Турцию.
Сначала Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы отменили, остались лишь регулярные - два раза в неделю.
Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявляли, что из всех стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
Ростуризм посоветовал россиянам, купившим путевки в Турцию и Танзанию, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.
Позже ограничение продлили до 21 июня включительно.
Задолженность туристического рынка перед россиянами приближается к 50 миллиардам рублей только по Турции. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), почти 340 тысяч россиян купили путевки в Турцию с вылетом с 1 по 30 июня. Глава Российского союза туриндустрииАндрей Игнатьев попросил Ростуризм продлить отсрочку обязательств операторов перед туристами до конца 2022 года.
Профессор РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь посоветовала россиянам не тратить деньги на путевки за рубеж в 2021 году. Она подчеркнула, что из-за коронавируса в любой момент может закрыться любое зарубежное направление, поэтому заранее оплачивать путевки – «это своего рода рулетка».
«Часто турфирмы выступают в роли тех самых лисы Алисы и кота Базилио, рассказывая клиентам, что у них есть инсайд из Роспотребнадзора о том, что та или иная страна вот-вот откроется», – отметила Дехтярь.
При этом, по мнению главы департамента туризма Cushman & Wakefield Марины Мережко, шансы на открытие Турции в июле–сентябре велики.