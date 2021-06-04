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В России выявлено 8 947 новых случаев коронавируса

BFM.RUиещё 15
40 минут назад
В России за сутки выявлено 8 947 новых случаев коронавируса, скончались 377 пациентов, сообщает оперативный штаб.
8 947 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: ТАССТАСС
Самая высокая заболеваемость по COVID-19 среди регионов в Москве — 2817, в Санкт-Петербурге — 834 и Московской области — 766.
Меньше всего случаев коронавируса в Чукотском АО, в Тыве и Еврейской АО.
Общество,Россия,
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