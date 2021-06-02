У тещи Соловьева нашли дорогостоящую квартиру

Жительница Москвы Любовь Сэпп, которая приходится тещей российскому телеведущему и журналисту Владимиру Соловьеву , является обладательницей дорогостоящей квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает Sobesednik.ru со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как пишет издание, с 2018 года у женщины есть

квартира на улице Земляной Вал. Ранее жилплощадь числилась на балансе города Москвы, но позднее была передана родственнице журналиста. Остается вопрос, произошло ли это путем продажи.

Изданию удалось найти аналогичные квартиры в той же локации. Они оцениваются в десятки миллионов рублей. Средняя их стоимость - 30 миллионов рублей.

В начале 2021 года в некоторых СМИ появились сведения о доходах Соловьева. Сообщалось, что он зарабатывает более 52 миллионов рублей в год. Журналист, в свою очередь, опроверг эту информацию, назвав ее «чушью». Вместе с тем он отметил, что из федерального бюджета на его зарплату никаких средств не выделяется. По словам Соловьева, все доходы формируются благодаря высоким рейтингам программ, в которых он является ведущим.

Недавно Владимир Соловьёв прокомментировал слова драматурга Евгения Гришковца о том, что ему «тесно» в одной стране с журналистом. По словам Соловьёва, Гришковец страдает «от забвения и ощущения, что было мало и ушло, если речь о таланте». Журналист считает, что Гришковец «на зависти съел собаку».