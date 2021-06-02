Пока вы спали: россияне отказываются от накоплений

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Доля россиян, делающих накопления, с начала 2021 года сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствует опрос страховой компании «Росгосстрах жизнь», результаты которого опубликовали «Известия».

При этом каждый четвертый участник опроса, имеющий накопления, заявил, что его финансовая подушка составляет от 50 до 100 тысяч рублей. 22% респондентов накопили около 50 тысяч рублей, а каждый шестой похвастался, что отложил на «черный день» около 500 тысяч рублей.

Выросли расходы россиян на отдых

Расходы на организованный отдых для россиян этим летом увеличились на 36%. В среднем тур внутри страны обойдется в 64,2 тыс. рублей, а за рубеж - 121,5 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсант».

Эксперты связывают рост цен с падением курса рубля, высоким спросом и закрытыми границами. При этом, по их словам, цены на российских курортах будут зависеть от того, станет ли доступен отдых в Турции и в Египте.

Сумма сделок на ПМЭФ может составить 5 трлн рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет со 2 по 5 июня, могут быть заключены контракты на 5 трлн рублей. Об этом «Известиям» рассказали представители бизнес-сообщества.

Финансовая повестка ПМЭФ в этом году будет сконцентрирована вокруг двух основных тем: ответственного финансирования с развитием экологических проектов и трансформации экономики из-за пандемии коронавируса, ключевым гостем заявлен Катар. Благодаря отложенному спросу на заключение сделок между крупнейшими компаниями, форум может побить рекорд по заключению контрактов и стать одной из главных дискуссионных площадок, отмечают эксперты.

Птичий грипп перешел к человеку

Китайские ученые зафиксировали переход птичьего гриппа H10N3 к человеку через 42 года после того, как он впервые был выявлен в Гонконге. Об этом пишет газета «Известия».

Первый в мире случай заражения человека H10N3 обнаружили на востоке Китая в провинции Цзянсу. Вирус был найден у 41-летнего жителя городского округа Чжэньцзян. Эксперты отмечают, что потенциально птичий грипп может спровоцировать пандемию в разы хуже, чем COVID-19.

Сергей Чемезов. Россия не имеет никакого отношения ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а обвинения Чехии – «чистая провокация», заявил РБК глава «Ростеха»