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Крым обеспечен водой минимум на год

ТАССиещё 2
2 июня 2021
Ограничения подачи воды населению Крыма отменены, жители полуострова обеспечены годовым запасом.
Крым обеспечили водой на год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщил в эфире телеканала "Крым-24" вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.
"В Крыму сняты режимы по ограничению подачи воды. Можно с уверенностью заявить, что минимум на год мы в Крыму водой обеспечены. Помимо этого, сейчас выполняется ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов. Выполняются ремонты, по городу Симферополю - более 30 мероприятий, связанных со снижением водопотерь, стоимость мероприятий - более 1,5 млрд рублей", - сказал Кабанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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