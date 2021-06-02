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Пассажирка самолёта накричала на ребёнка и попала на видео

Александр Кузьмин
3 часа назад
Инцидент произошёл на борту рейса “Аэрофлота” Москва - Симферополь. Видео публикует телеканал “Москва 24”.
Разъярённая пассажирка в грубой форме высказала ребёнку и его родителям претензию из-за стука ребёнка по её креслу. После чего она начала кидаться багажом в виновников своего недовольства.
Конфликт произошёл за несколько минут до окончания рейса. Бортпроводник предложил девушке другое место в самолёте, но она отказалась.
Общество,Видео,Аэрофлот,Москва,Симферополь,
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