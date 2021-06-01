«Украинский коллаборационист»: как Netflix перевел "Брата-2"

Фото: скрин видео скрин видео

Картины уже доступны в Netflix с английскими субтитрами.

Телеканал «360» обратил внимание, как американцы перевели ставшие крылатыми выражения из культовых картин Балабанова.

Так, фраза «Не брат ты мне, гнида чернож***я» переведена как «Не брат ты мне, глист чернож***й». Еще до появления фильма на платформе ходили слухи, что неполиткорректное выражение Данилы Багрова заменили на «***** [женский половой орган] армянская», что вызвало возмущение фанатов.

Пословицы, которыми изобиловала речь одного из героев первой части фильма, переводчики Netflix попытались привести в соответствие с англоязычными поговорками.

Например, выражение «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке».

Слово «бендеровец» перевели как «украинский нацистский коллаборационист».

Фразу «Скоро всей вашей Америке кердык. Вам всем козью рожу устроим» в переводе звучит как «Скоро ваша Америка выкусит. Мы сотрем улыбку с ваших самодовольных рож».