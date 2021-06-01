«Украинский коллаборационист»: как Netflix перевел "Брата-2"

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Картины уже доступны в Netflix с английскими субтитрами.
Телеканал «360»
обратил внимание, как американцы перевели ставшие крылатыми выражения из культовых картин Балабанова.
Так, фраза «Не брат ты мне, гнида чернож***я» переведена как «Не брат ты мне, глист чернож***й». Еще до появления фильма на платформе ходили слухи, что неполиткорректное выражение Данилы Багрова
заменили на «***** [женский половой орган] армянская», что вызвало возмущение фанатов.
Пословицы, которыми изобиловала речь одного из героев первой части фильма, переводчики Netflix попытались привести в соответствие с англоязычными поговорками.
Например, выражение «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке».
Слово «бендеровец» перевели как «украинский нацистский коллаборационист».
Фразу «Скоро всей вашей Америке кердык. Вам всем козью рожу устроим» в переводе звучит как «Скоро ваша Америка выкусит. Мы сотрем улыбку с ваших самодовольных рож».
В конце мая стриминговый сервис Netflix объявил о том, что купил права на показ фильмов кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Помимо «Брата» и «Брата-2», на платформе можно будет посмотреть картины «Жмурки», Мне не больно», «Морфий», «Про уродов и людей», «Замок» и др.