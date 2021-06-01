Угроза для граждан: кого после вечеринки отправят в вытрезвитель

Министерство здравоохранения разработало правила работы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Ведомство предлагает помещать в вытрезвители лиц в состоянии опьянения, которые находятся в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться. А также тех, кто представляет угрозу для граждан или способен нанести ущерб имуществу. В этом случае пьяных будут забирать по письменному заявлению людей, совместно проживающими с ними, передает «Парламентская газета».

В документе отмечается, что нетрезвым гражданам обеспечат «естественное вытрезвление», отдельное спальное место, выдадут временную одежду, необходимые санитарные принадлежности. Кроме того, при необходимости им окажут психологическую и социально-правовую помощь, доврачебную помощь, а также посодействуют в трудоустройстве.

Находится в сцепорганизации россияне смогут не более 24 часов. Однако уточняется, что в вытрезвители не будут помещать несовершеннолетних, беременных, лиц с признаками инвалидности, агрессивных, а также нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи и тех, у кого при себе будет оружие или наркотики.