Правила работы вытрезвителей разработал Минздрав

Министерство здравоохранения разработало правила работы вытрезвителей. Они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Zamir Usmanov/Global Look Press

Ведомство предлагает помещать в вытрезвители людей, которые находятся в состоянии опьянения в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться. А также тех, кто может нанести вред имуществу или представляет реальную угрозу для окружающих. В этом случае пьяных будут забирать по письменному заявлению проживающих с ними вместе людей.

Пьяным, в свою очередь, дадут возможность проспаться, что в документе отмечено как «естественное вытрезвление», выделят отдельное спальное место и временную одежду, необходимые санитарные принадлежности. При необходимости клиентам вытрезвителей окажут психологическую, социально-правовую и доврачебную помощь, а также будут содействовать в трудоустройстве.

Согласно правилам, находиться в вытрезвителе человек может не более 24 часов. Нельзя помещать в спецучреждение несовершеннолетних, беременных, инвалидов, агрессивных, а также тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Нельзя помещать в вытрезвители людей, у которых при себе окажется оружие или наркотики.