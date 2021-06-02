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Правила работы вытрезвителей разработал Минздрав

News.ruиещё 4
9 минут назад
Министерство здравоохранения разработало правила работы вытрезвителей. Они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».
Правила работы вытрезвителей разработал Минздрав
Фото: Zamir Usmanov/Global Look PressZamir Usmanov/Global Look Press
Ведомство предлагает помещать в вытрезвители людей, которые находятся в состоянии опьянения в общественных местах и не могут самостоятельно передвигаться. А также тех, кто может нанести вред имуществу или представляет реальную угрозу для окружающих. В этом случае пьяных будут забирать по письменному заявлению проживающих с ними вместе людей.
Пьяным, в свою очередь, дадут возможность проспаться, что в документе отмечено как «естественное вытрезвление», выделят отдельное спальное место и временную одежду, необходимые санитарные принадлежности. При необходимости клиентам вытрезвителей окажут психологическую, социально-правовую и доврачебную помощь, а также будут содействовать в трудоустройстве.
Согласно правилам, находиться в вытрезвителе человек может не более 24 часов. Нельзя помещать в спецучреждение несовершеннолетних, беременных, инвалидов, агрессивных, а также тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Нельзя помещать в вытрезвители людей, у которых при себе окажется оружие или наркотики.
Как сообщалось ранее, порядок доставления нетрезвых россиян в медвытрезвители и подразделения полиции был разработан в МВД. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
Общество,Минздрав РФ,МВД,Парламентская газета,
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