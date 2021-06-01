"Людям не надо выбирать вакцину": Онищенко о «КовиВак»

По его словам, пробуксовка программы массовой вакцинации связана с тем, что на первом этапе не хватало вакцины. А теперь люди впали в сомнения. Поэтому сейчас важно заполнить рынок, после чего можно будет обеспечить бесперебойный процесс вакцинации. Это обеспечит стабильность.