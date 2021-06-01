"Людям не надо выбирать вакцину": Онищенко о «КовиВак»

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев
в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».