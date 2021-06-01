Путешественника из Германии обрадовали низкие цены в российских супермаркетах

Путешественник из Германии поделился впечатлениями от российских супермаркетов.

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Как пишет издание «Слово и дело» , немец по имени Эрик побывал в России еще до коронавирусных ограничений и остался в полном восторге от российских магазинов.

Так, турист был приятно удивлен ценам на ряд товаров. Например, пачку итальянской пасты в российском супермаркете можно купить за 1 евро, тогда как такая же пачка в немецком магазине будет стоить 3 евро.

По словам Эрика, он не смог устоять и накупил целую корзину продуктов, хотя собирался взять «чего-нибудь к чаю».

Немецкий турист также выразил удивление в связи с тем, что на многие хорошие товары в российских магазинах действуют скидки. Он отметил, что в Германии есть магазины-дискаунтеры, но в них трудно найти продукты высокого качества.

Также Эрика впечатлило, что даже в самой захудалой палатке в России можно оплатить товар по карте. По его словам, немцы консервативны и до сих пор предпочитают расплачиваться наличными.