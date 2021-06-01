Эксперт: Турция для россиян может открыться только осенью

Он также подчеркнул, что Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 может продлить действие ограничений до осени. Когда туристы, которые планировали отпуск, сталкиваются с отменой рейсов, они оказываются в подвешенном состоянии, отметил он. По словам эксперта, они начинают искать другие варианты, но их крайне мало, ведь цены очень высокие.