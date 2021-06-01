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Оценены шансы открытия Турции раньше осени

Лера Букина
1 час назад
Открытие полётов в Турцию осенью является самым негативным, но возможным сценарием, сообщил NEWS.ru основатель проекта OnlineTur Андрей Бородин.
Эксперт: Турция для россиян может открыться только осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он отметил, что некоторые авиакомпании не верят в возобновление авиасообщения в течение лета.
«Речь идёт о компаниях, выполняющих регулярные рейсы. Они отменили свои полётные программы, аннулировали билеты. Это ещё ни о чём не говорит, просто как один показателей, что авиакомпании не верят в открытие Турции раньше. Мы же надеемся на лучшее, но при этом мы тоже должны готовиться к худшему сценарию», — заявил Бородин.
Он также подчеркнул, что Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 может продлить действие ограничений до осени. Когда туристы, которые планировали отпуск, сталкиваются с отменой рейсов, они оказываются в подвешенном состоянии, отметил он. По словам эксперта, они начинают искать другие варианты, но их крайне мало, ведь цены очень высокие.
Россия продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. Вместе с тем со 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.
Общество,Андрей Бородин,Турция,
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