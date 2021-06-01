20 тысяч разницы: Названа альтернатива отдыху в Крыму

Однако не всех туристов устраивает отдых в Крыму. Так, посетившая полуостров российская туристка назвала отель, в котором прожила неделю, «прошлым веком». По ее словам, только проживание в гостинице, без питания и билетов на самолет, обошлось ей в 13,3 тысячи рублей за семь ночей. При этом в номере не было чайника и фена, а вода подавалась по часам - с 6 до 8 утра и с 19 до 22.