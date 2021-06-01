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20 тысяч разницы: Названа альтернатива отдыху в Крыму

Алиса Селезнёва
31 минуту назад
По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в качестве альтернативы отдыху в Крыму в этом году можно выбрать курорты Краснодарского края или Абхазию. Об этом пишут «Известия».
20 тысяч разницы: Названа альтернатива отдыху в Крыму
Фото: ТАССТАСС
Мкртчян отметил, что в Абхазии отдохнуть выйдет дешевле, чем на российских курортах.
«Если семья из трех человек в Крыму оставит 70 тысяч за 10 дней без учета дороги, то в Абхазии — 50 тысяч рублей», - пояснил туроператор.
Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» также обратил внимание на расширение географии отдыха на Крымском полуострове и роста привлекательности западного берега - Донузлава, Межводного, Черноморского.
«Там непочатый край для развертывания кемпингов и глэмпингов, хотя отелей не так много. Все-таки южный берег защищает горная гряда, там тепло зимой, много гостиниц, поэтому туристы в основном предпочитают его. Но этим летом турпоток будет прирастать в том числе за счет западного берега», — заявил Мкртчян.
Однако не всех туристов устраивает отдых в Крыму. Так, посетившая полуостров российская туристка назвала отель, в котором прожила неделю, «прошлым веком». По ее словам, только проживание в гостинице, без питания и билетов на самолет, обошлось ей в 13,3 тысячи рублей за семь ночей. При этом в номере не было чайника и фена, а вода подавалась по часам - с 6 до 8 утра и с 19 до 22.
Общество,газета "Известия",Краснодарский Край,Республика Крым,Абхазия,
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