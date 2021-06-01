В США на 94-м году жизни умер Мэлор Стуруа

Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Тифлисе (Грузия). Стуруа - известный журналист-международник, сотрудник аджубеевской редакции "Известий", многолетний собственный корреспондент издания в Лондоне и Вашингтоне, политолог и американист. Опубликовал более 30 книг. Среди них - "Время по Гринвичу и по существу", "От Потомака до Миссисипи", "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт", "Этот безумный мир", "Десять из тридцати", "Гленн Таркер - заячья губа", "Озабоченная Америка", "Америка восьмидесятых".