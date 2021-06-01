Онищенко призвал запретить товары Nestle, Coca-Cola и Mars

«Нам надо возвращать культуру питания. Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно её рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это. Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определённых видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте. Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти. Это должна быть комплексная программа: пропаганда здорового питания как такового, культура питания в семье, она у нас тоже абсолютно утрачена».