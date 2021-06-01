Онищенко призвал запретить товары Nestle, Coca-Cola и Mars

По словам бывшего санитарного врача страны, эти компании производят «заведомо нездоровую продукцию» с высоким содержанием сахара.

Накануне стало известно, что 60% продукции Nestle вредны для здоровья, а некоторые категории товаров никогда не станут частью здорового питания. Такие данные швейцарская компания представила на внутренней презентации среди топ-менеджмента, пишет Financial Times.