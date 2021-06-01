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Геннадий Онищенко призвал запретить в России товары Nestle, Coca-Cola и Mars

Говорит Москва
1 час назад
По словам бывшего санитарного врача страны, эти компании производят «заведомо нездоровую продукцию» с высоким содержанием сахара.
Онищенко призвал запретить товары Nestle, Coca-Cola и Mars
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат отметил, что в России утрачена культура питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами. Сейчас дети в основном предпочитают «мусорную еду» в виде шоколадных батончиков и картофеля фри, а такая еда — тяжёлое испытание для эндокринной системы и всего организма в целом
«Нам надо возвращать культуру питания. Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно её рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это. Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определённых видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте. Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти. Это должна быть комплексная программа: пропаганда здорового питания как такового, культура питания в семье, она у нас тоже абсолютно утрачена».
Накануне стало известно, что 60% продукции Nestle вредны для здоровья, а некоторые категории товаров никогда не станут частью здорового питания. Такие данные швейцарская компания представила на внутренней презентации среди топ-менеджмента, пишет Financial Times.
Общество,Геннадий Онищенко,Coca-Cola,Радиостанция "Говорит Москва",Financial Times,Россия,
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