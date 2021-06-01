Когда это все закончится: россиянам приписывают фальшивые долги за ЖКХ

Пандемия привела к ухудшению платежной дисциплины собственников жилья и этим воспользовались недобросовестные управляющие компании, которые начали приписывать россиянам несуществующие долги. Об этом «Известиям» рассказали эксперты.

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«Рамблер» писал, что с 1 января 2021 года в России прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ, введенного из-за пандемии коронавируса.

По данным Федеральной службе судебных приставов, за первый квартал 2021 года долги граждан за коммунальные услуги увеличились на 20%. По счетам не заплатили 3,2 миллиона россиян, в прошлом же году за аналогичный период — 2,6 миллиона человек.

Среди причин того, что население перестало платить «коммуналку» эксперты называют: падение доходов в пандемию, а также то, что люди восприняли временное послабление по оплате услуг, введенное правительством, как полное прощение всех долгов.

Этой ситуацией воспользовались недобросовестные управляющие компании, которые стали напоминать жильцам не только о действительных задолженностях, но и о несуществующих, рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева.

«Людям стали предъявлять долги за 2006-й, 2007-й, 2008-й годы. Под удар попали даже те, кто исправно платит по счетам и хранит платежки по 10 лет», - рассказала эксперт, подчеркнув, что речь идет о долгах, по которым уже приняты судебные решения.

При этом, по словам председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина , УК начали подавать в суд, даже если долг жильцов не превышает четырех тысяч рублей. А по действующему законодательству долги до 500 тыс. рублей рассматриваются без вызова ответчика и люди даже могут не знать, что судебный приказ уже ушел приставам.