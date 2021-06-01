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Соловьёв ответил на грубое заявление Гришковца о нем

Лера Букина
24 минуты назад
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова драматурга Евгения Гришковца о том, что ему «тесно» в одной стране с журналистом. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на канал Соловьев Live.
Соловьев: "Гришковец страдает от забвения"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Гришковец ранее уже критиковал журналиста.
Так, в 2020 году он сообщил, что «везде Соловьёв», и в телевизоре, и на радио. Гришковец также признался, что «залипает на лютые адские передачи». Кроме того, драматург подчеркнул, что ему «начинает мерещиться Соловьёв».
По словам Соловьёва, Гришковец хочет, чтобы о нем вспомнили за счет высказываний в адрес популярного человека. Он также вспомнил ситуацию, как в 90-х годах один музыкальный журналист стремился стать популярным за счет оскорблений в адрес Аллы Пугачевой.
Соловьёв отметил, что Гришковец страдает «от забвения и ощущения, что было мало и ушло, если речь о таланте». Журналист считает, что Гришковец «на зависти съел собаку».
Владимир Соловьев ранее объяснил свои слова в адрес актрисы Чулпан Хаматовой о покупке недвижимости в Латвии. В эфире своей передачи он отметил, что его критика относится к отношению артистки к России.
Общество,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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