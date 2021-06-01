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Крупнейший в мире производитель мяса подвергся хакерской атаке

Газета.Ru
1 час назад
Крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки, сообщает Bloomberg.
Крупнейший в мире производитель мяса подвергся хакерской атаке
Фото: ТАССТАСС
Инцидент JBS затронул канадский завод по производству говядины в Бруксе, в провинции Альберта, где работа была полностью прекращена, а также на перерабатывающем заводе JBS в Белвилле, в провинции Онтарио.
В Австралии полностью был приостановлен убой крупного рогатого скота и овец. Сообщений об остановке работы на предприятиях в США не поступало.
Остановка производства на предприятиях в Австралии и Канаде связано с продолжительным отсутствием на рабочем месте сотрудников предприятий из-за пандемии коронавируса.
Ранее хакерской атаке подвергся крупнейший на Восточном побережье Соединенных Штатов газопровод Colonial Pipeline. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.
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