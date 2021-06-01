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300-метровая георгиевская лента попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Самая большая георгиевская лента в мире появилась в Парке Победы в Санкт-Петербурге. Видео публикует telegram-канал “Питерская булка”.
На кадрах можно увидеть, как больше двух тысяч студентов держать огромную георгиевскую ленту. Мероприятие было посвящено годовщине формирования партизанских отрядов.
В Парке Победы более двух тысяч студентов развернули самую большую георгиевскую ленту в мире – 300 метров.
Акцию назвали «Лента Победы». Площадь самой ленты составила целых две тысячи квадратных метров.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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