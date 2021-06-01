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Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя

Национальная Служба Новостейиещё 9
43 минуты назад
Третья неделя июня будет единственной короткой за все лето, сообщает РИА Новости.
Третья неделя июня будет короткой для россиян
Фото: ТАССТАСС
Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Поскольку праздник в этом году выпадает на субботу, выходной переносится на 14 июня.
В последний раз длинные выходные были у россиян в мае - с 1 по 10 число. Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ не намерено сохранять длинные майские выходные каникулы в следующие годы.
Общество,Минтруд,РИА Новости,Россия,
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