Эксперты оценили перспективы открытия авиасообщения с новыми странами

Фото: Владимир Астапкович / РИА НовостиВладимир Астапкович / РИА Новости
По оценке специалистов, рейсы будут запущены по тем направлениям, которые маловостребованы или закрыты для туристов. Так, Люксембург, Австрия, Венгрия не готовы принимать путешественников из России. Въехать в эти государства смогут только отдельные категории граждан. Маврикий также будет полностью закрыт для туристов.
Все же с 10 июня российские путешественники смогут отправиться в Хорватию и Марокко. Однако рейсы будут открыты не в курортные города, а в удаленные от популярных туристических мест столицы — Загреб и Рабат соответственно.
Албания также остается открытой для туристов из России — в страну возобновится чартерное авиасообщение, въехать можно без визы и ПЦР-тестов. Тем не менее, эксперты не считают, что европейский курорт, как и Ливан (полеты в Бейрут также возобновятся с 10 июня), сможет стать популярным направлением.
Также уточняется, что спрос на авиаперевозки во все открывшиеся страны будет высоким, из-за чего билеты могут стать дорогостоящими.
31 мая сообщалось
о том, что с 10 июня Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Так, речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию.