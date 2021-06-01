Эксперты оценили перспективы открытия авиасообщения с новыми странами

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Владимир Астапкович / РИА Новости

По оценке специалистов, рейсы будут запущены по тем направлениям, которые маловостребованы или закрыты для туристов. Так, Люксембург, Австрия, Венгрия не готовы принимать путешественников из России. Въехать в эти государства смогут только отдельные категории граждан. Маврикий также будет полностью закрыт для туристов.

Все же с 10 июня российские путешественники смогут отправиться в Хорватию и Марокко. Однако рейсы будут открыты не в курортные города, а в удаленные от популярных туристических мест столицы — Загреб и Рабат соответственно.

Албания также остается открытой для туристов из России — в страну возобновится чартерное авиасообщение, въехать можно без визы и ПЦР-тестов. Тем не менее, эксперты не считают, что европейский курорт, как и Ливан (полеты в Бейрут также возобновятся с 10 июня), сможет стать популярным направлением.

Также уточняется, что спрос на авиаперевозки во все открывшиеся страны будет высоким, из-за чего билеты могут стать дорогостоящими.