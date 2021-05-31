Оформить инвалидность в России станет проще

Так, приехать на освидетельствование человеку потребуется лишь один раз, после этого установление его инвалидности будет проводиться на основании медицинских документов из поликлиники, в которой он наблюдается. И если бюро МСЭ нужны будут результаты дополнительных обследований, оно направит запрос об этом в медорганизацию с письменным обоснованием. После этого в течение 14 дней поликлиника обязана устранить недостатки и самостоятельно предоставить информацию, которой не хватает. Она может назначить человеку необходимые медобследования и провести их, уложившись в этот срок.