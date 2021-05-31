Трудности детства от Средневековья до наших дней

Международный день защиты детей, отмечаемый 1 июня, появился в середине XX века как результат гуманитарного развития человечества. Еще несколько веков назад дети не были окружены заботой и вниманием, а жизнь их ценилась меньше жизни взрослых. Сегодня Рамблер вспоминает, как менялось отношение общества и государства к детям на протяжении нескольких веков.

Фото: Рамблер Рамблер

Жизнь в Средние века была далека от романтичных картин, описанных в романах о рыцарях. Голод, антисанитария, болезни и суровые нравы делали человеческую жизнь пустышкой, особенно если речь шла о простолюдинах и крестьянах. Младенцы массово гибли от болезней и несчастных случаев, а иногда и от рук собственных родителей, не желавших тратить силы на выхаживание больного ребенка. Многодетные семьи были вынужденным шагом — примерно четверо из десяти детей не доживали до семи лет. Причем в случае смерти ребенка, возрастом меньше семи лет, католическая церковь даже не обязывала родителей носить траур.

Младенцы были обузой для работавших от рассвета до заката крестьян. Матери туго пеленали новорожденных, чтобы те неподвижно лежали в люльке весь день. Обездвиживание мешало росту и приводило к рахиту. Достигший шести лет ребенок считался способным выполнять работу пастуха, к десяти годам дети работали в поле наравне со всеми. Если подросток не отличался трудолюбием, родители могли отдать его в подмастерья к ремесленнику или купцу. Ребенок покидал родной дом и становился практически бесправным работником, получавшим скромные деньги. Об образовании не шло и речи.

Государства не занимались проблемами детства. О беспризорниках и детях малоимущих заботилась исключительно церковь — в христианской традиции забота о сиротах ставилась как неотъемлемая часть праведного пути, ведущая к спасению вечной души. Воспитание сопровождалось телесными наказаниями. Причем избиения даже поощрялись, так как считалось, что от ударов дети учатся смирению и укрощают свои порывы.

Революция в России в корне изменила не только политическую жизнь страны, но и положение теперь уже советских детей. Одной из ценностей революции декларировалась забота о рабочих и крестьянах, обремененных тяжким трудом без каких-либо социальных льгот и гарантий. Пролетарские дети были жертвами незавидного положения их родителей, но именно дети должны были стать опорой страны, которая только-только начинала восстанавливаться после хаоса Гражданской войны. Чтобы избавить рабочие руки от хлопот о потомстве, в СССР открылись доселе не существовавшие ясли, которые заботились о младенцах, пока отцы и матери строили «новый мир». Среди деревенских жителей проводилась просветительская работа по обращения с маленькими детьми. Молодых матерей учили ухаживать за младенцами и объясняли опасность традиционных практик, таких как плотное пеленание.

Двадцатые годы прошлого века знаменуют коренной перелом в положении детей России. Начинается промышленное производство резиновых сосок — простейшая игрушка избавляла от необходимости мастерить «соску» из сушеного коровьего вымени или тряпки, набитой хлебным мякишем. В школах запрещаются телесные наказания как вредный пережиток царских времен. Советский ребенок должен был уважать авторитет учителя, методы воздействия на учеников теперь ограничивались административными мерами и строгим взглядом.

Был установлен надзор за беспризорниками. Дети уже не могли остаться наедине с миром без попечения взрослых — их собирали в интернатах и колониях, где обучали грамоте и труду. Развитие велось всесторонне. Помимо письма, счета и умения работать за станком детей приучали к творчеству и коллективной работе — этому служили театральные кружки и стенгазеты.

В 1922 году важным воспитательным органом советских детей стала Всесоюзная пионерская организация (в те годы: «Юные пионеры имени Спартака»), органично соединившая в себе трудовую и идеологическую составляющие. На десятилетия пионерский галстук стал объединяющим символом для всех детей СССР. Пока школа передавала научные знания, пионерская организация прививала детям правильные моральные установки.