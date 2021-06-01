"Любую цену назовут": блогер прогулялся по рынку в Крыму

Блогер Александр Михайленко
снял на видео цены на фрукты и овощи на центральном рынке Ялты. Видеозапись своего похода на рынок он опубликовал на YouTube
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Михайленко прошелся по рыночным рядам, сняв на видео прилавки, на которых были обозначены цены на продукты. Так, в Ялте можно купить помидоры по 150 рублей, гранаты по 200, цены на яблоки начинаются от 60 рублей, а шампиньоны стоят 200 рублей за килограмм.
«Картошечка молодая 70 рублей за килограмм», - рассказал он.
При этом автор видео посоветовал туристам покупать продукты у тех продавцов, у которых есть ценники, так как в ином случае «любую цену могут назвать для тебя».
В своем видео блогер также спросил у продавцов цены на ягоды и выяснил, что черешня стоит 600 рублей, клубника 350-400 рублей.
«Рамблер» писал, что ранее российская туристка назвала отель Крыма, в котором прожила неделю, «прошлым веком». Проживание без питания и билетов на самолет обошлось ей в 13,3 тысячи рублей за семь ночей. Номер был оснащен кондиционером, холодильником и телевизором, однако отсутствовали чайник и фен. При этом вода в гостинице подавалась по часам - с 6 до 8 утра и с 19 до 22. Для ее сбора в ванной комнате находились пятилитровая бутылка и таз.