"Любую цену назовут": блогер прогулялся по рынку в Крыму

Блогер Александр Михайленко снял на видео цены на фрукты и овощи на центральном рынке Ялты. Видеозапись своего похода на рынок он опубликовал на YouTube

Фото: РИА Новости РИА Новости

Михайленко прошелся по рыночным рядам, сняв на видео прилавки, на которых были обозначены цены на продукты. Так, в Ялте можно купить помидоры по 150 рублей, гранаты по 200, цены на яблоки начинаются от 60 рублей, а шампиньоны стоят 200 рублей за килограмм.

«Картошечка молодая 70 рублей за килограмм», - рассказал он.

При этом автор видео посоветовал туристам покупать продукты у тех продавцов, у которых есть ценники, так как в ином случае «любую цену могут назвать для тебя».

В своем видео блогер также спросил у продавцов цены на ягоды и выяснил, что черешня стоит 600 рублей, клубника 350-400 рублей.