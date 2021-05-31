Правила получения шенгенских виз ужесточат

Евросоюз
предложил ужесточить правила получения виз для въезда в Шенгенскую зону, передает
«Прайм».
Совет ЕС
одобрил поправки в визовую информационную систему (VIS), используемые для проверки обращений за визами, теперь эти поправки должен одобрить Европарламент
.
«Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС», - говорится в сообщении Совета Евросоюза.
Новые правила предполагают сдачу отпечатков пальцев, начиная с 6 лет (вместо действующих 12-ти) до 75 лет. Биометрические данные детей до 12 лет будут удаляться при выезде из Шенгенской зоны или по окончанию действия визы.
Фотографии предлагается делать непосредственно при подаче заявления на визу, в том числе и детям до 6 лет.
В базу VIS будут вноситься информация о краткосрочных визах, долгосрочных визах и видах на жительство.
Каждая анкета будет проходить расширенную проверку в базах данных по вопросам безопасности и миграции.