Правила получения шенгенских виз ужесточат

Евросоюз предложил ужесточить правила получения виз для въезда в Шенгенскую зону, передает «Прайм».

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Совет ЕС одобрил поправки в визовую информационную систему (VIS), используемые для проверки обращений за визами, теперь эти поправки должен одобрить Европарламент

«Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС», - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Новые правила предполагают сдачу отпечатков пальцев, начиная с 6 лет (вместо действующих 12-ти) до 75 лет. Биометрические данные детей до 12 лет будут удаляться при выезде из Шенгенской зоны или по окончанию действия визы.

Фотографии предлагается делать непосредственно при подаче заявления на визу, в том числе и детям до 6 лет.

В базу VIS будут вноситься информация о краткосрочных визах, долгосрочных визах и видах на жительство.